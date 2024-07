Het wonder van Vogelenzang: dorpshuis vaart tegen de stroom in

"Tuurlijk speelt dat allemaal wel", zegt Han. "In de jaren 90 is er echt heel veel veranderd in Vogelenzang. Er zijn wijken bij gekomen, er zijn verenigingen verloren gegaan. De toneelvereniging, de drumband, de carnavalsvereniging: ze zijn allemaal verdwenen." Maar het dorpshuis, dat is blijven bestaan.

De verklaring moet misschien gezocht worden in de geschiedenis van Vogelenzang. Han: "Toen ik jong was, toen werkte iedereen hier voor zichzelf. We waren allemaal zzp'ers, zal ik maar zeggen. Het merendeel van de inwoners zat in de bollen. Een groot deel kluste bij, met iets waar je handig in was. Dat moest ook wel. Het was geen vetpot."

Jubileumfeest

Ondernemerschap, het zit in de aard van de Vogelenzangers. En het is misschien wel de verklaring voor het succes van het dorpshuis, tegen de ontwikkeling in andere dorpen in. Dankzij dat succes vieren de vrijwilligers en bezoekers komende maanden het 50-jarig bestaan van het dorpshuis. Hoogtepunt is het grote jubileumfeest op 12 oktober. Dat wordt gegarandeerd volle bak met honderden bezoekers.

