Brug over Weespertrekvaart eindelijk in gebruik: "Hij is geopend zodat ie dicht is"

Een paar maanden later dan gepland, opende stadsdeelbestuurder Zeeger Ernsting de slagbomen van de Solitudobrug. De gemeente deelde ijsjes uit en buurtbewoners stonden in de rij. De meeste buren zijn blij dat de brug na maanden dicht is. "Dit gaat me echt veel tijd schelen", vertelt een buurtbewoner. "En het staat ook gewoon mooier. Het zag er toch vreemd uit dat die brug zo lang overeind stond."

De reden dat het langer duurde dan verwacht, is omdat het materiaal van de brug bleek uit te zetten bij warm weer. Daarom kon de brug niet goed kon sluiten en was het nog niet veilig genoeg om te gebruiken. Twee jongens die met een tandem over de brug fietsen, hebben vooral zin om er straks in te springen. "Dat ga ik zeker doen vanmiddag. Honderd procent", lacht eentje.