Provincie houdt brug Ouderkerk dicht vanwege warm weer, komende week werkzaamheden

De provincie vermoedt dat door de tropische temperaturen het metaal uitzet en de brug daardoor gaat klemmen. Mogelijk gaat de brug dan niet meer goed dicht na een opening. In dat geval zou de brug ook gestremd zijn voor wegverkeer (N522), en dat wil de provincie voorkomen.

"Bij aanhoudende warmte wordt de brug de komende dagen naar verwachting ook niet bediend voor scheepvaart", aldus een woordvoerder. Ook morgen wordt het nog warm, vanaf zondag daalt het kwik weer naar rond de 20 graden.

Dat de brug niet opengaat, betekent dat boten en schepen van 2,90 meter en hoger de brug niet kunnen passeren. Zij zullen dus een andere vaarroute moeten zoeken. Boten lager dan 2,90 meter kunnen er gewoon onderdoor.

Brug geteisterd door problemen

De brug wordt de afgelopen tijd geteisterd door problemen. Recent nog was de brug enige tijd buiten gebruik omdat er koelwater in de basculekelders was gelopen. Ironisch genoeg was dat water juist op de brug gespoten om de brug te koelen, zodat hij niet zou gaan klemmen. Nadat dat water was weggepompt, werd de brug weer in gebruik genomen.