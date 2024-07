Eindelijk zomer: zonaanbidders massaal richting het strand

Het mooie weer is een fijne meevaller voor mensen die in eigen land vakantie vieren. Met temperaturen rond de dertig graden is het heerlijk vertoeven op het strand. Vooral de lichte bewolking maakt het extra aangenaam, vertelt een strandganger die net zijn buurman in het bloedhete Turkije aan de telefoon had. "Daar kun je bijna niets doen, maar hier is het prima te doen", zegt hij.

Goed insmeren

"Heel goed ingesmeerd met factor 50", vertelt een jongen op het strand trots. En ook van de gratis zonnebrandpalen op het strand, maken de vakantiegangers maar al te graag gebruik. Eentje is er al helemaal leeg. "En dat is een goed teken", aldus een omwonende. "Zeker op een dag als vandaag, het is toch verraderlijk."