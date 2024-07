FC Volendam raakt talentvolle Calvin Twigt kwijt aan Go Ahead Eagles

Twigt doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam. In het seizoen 2020/21 debuteerde hij in het eerste van Het Nieuwe Oranje tegen Jong PSV. Het seizoen erop had hij veel pech met een slepende blessure die hem maanden aan de kant hield. Na zijn rentree groeide hij uit tot vaste basiskracht en schopte hij het tot Jong Oranje. In totaal droeg hij 84 keer het shirt van Volendam.

“FC Volendam is voor mij een tweede thuis geworden. Ik zal de club altijd blijven volgen en supporten. Ik wil de supporters en de mensen binnen de club bedanken voor hun hulp en steun in alle jaren", zegt Twigt.

“We gunnen Calvin als jeugdproduct en als speler met een jarenlange staat van dienst bij de club deze kans", vertelt technisch directeur Patrick Busby op de site van FC Volendam. "Hij heeft het verdient en ik denk ook dat hij er klaar voor is. Ondanks dat Calvin nog een langlopend contract heeft, willen wij meedenken en gunnen spelers kansen zoals deze. We wensen Calvin heel veel succes bij Go Ahead Eagles.”