Eemnesser skûtsje 'Lutgerdina Smeltekop' viert 120e verjaardag met eigen biertje

Het is vandaag dubbel feest in Eemnes, want het skûtsje Lutgerdina Smeltekop bestaat 120 jaar én het schip is vandaag precies 5 jaar in bezit van stichting Skûtsjevaart Eemland. Dat jubileum moet gevierd worden, dacht Jessica Bergsma. Zij zit in het wedstrijdteam van de Eemnesser skûtsje en zorgt er mede voor dat het schip in opperbeste staat blijft.

Eigen biertje

"Het wordt een mooie dag. 'S ochtends gaan we varen op de Lutgerdina met iedereen die het schip een warm hart toedraagt. In de middag wordt door burgemeester Roland van Benthem een plaquette onthuld over de geschiedenis van het skûtsje en aan het eind van de dag is er een barbecue voor de leden", vertelt Bergsma.

Wat het feest helemaal afmaakt, is de presentatie van het eigen biertje die de stichting heeft ontwikkeld. Het 'Lut-bier', zoals Bergsma het noemt. "Het is een heerlijk fris drankje geworden. We hebben het gemaakt in samenwerking met een Gooise bierbrouwer, bekend van de 'Gooise Moordenaar'."

De alcoholische versnapering is er niet alleen voor de gezelligheid. Met de opbrengsten wil de stichting namelijk geld ophalen voor nieuwe zeilen. Bergsma: "We doen met het schip mee aan echte skûtsje-wedstrijden in Friesland. Nu horen we een beetje bij de middenklasse, ook omdat onze zeilen sterk verouderd zijn. Met nieuwe zeilen hopen we weer bij de top te komen."

NH zeilde deze week een dagje mee met het eeuwenoude schip over het Eemmeer. Hoe dat eruit zag, is te zien in bovenstaande video.