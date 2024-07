'Smurriegooier' maakt steeds meer slachtoffers: bekogelt ze met vet of eieren

De 'seriesmurriegooier' heeft inmiddels in Sint Pancras, Alkmaar en Noord- en Zuid-Scharwoude toegeslagen. Steeds meer gedupeerden melden zich bij de politie. Inmiddels zijn er negen incidenten bekend en heeft een drietal slachtoffers aangifte gedaan.

Waar en hoe het gebeurt, verschilt per incident. Het gaat niet alleen om fietsers, want er is ook een huis bekogeld.

Blauw busje

Eén ding komt steeds overeen: het blauwe busje. Uit dat busje wordt een zwartige olie, die sterk naar benzine ruikt, gegooid. De vloeistof blijkt moeilijk uit kleding te krijgen. Bij andere bekogelingen ging het om gelige troep of eieren.

"Het zou mogelijk om een man met kort donker haar en een lichte huidskleur gaan", legt een politiewoordvoerder aan mediapartner Streekstad Centraal uit. Maar er kunnen ook meerdere personen achter zitten. "Het is natuurlijk ontzettend vervelend. We vragen iedereen die iets heeft gezien om zich bij ons te melden."