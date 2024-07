Extinction Rebellion blokkeert bijeenkomst Nederlandse Golf Federatie: "Stop met spuiten gif op golfbanen"

Sprenger vult aan dat golfbanen ontzettend veel water gebruiken. "En door klimaatverandering gaat waterschaarste alleen maar toenemen", legt hij uit. "Het kan niet zo zijn dat voor het plezier van maar een klein groepje mensen zo veel water gebruikt wordt."

Daarnaast wil de actiegroep dat de Nederlandse Golf Federatie stopt met fossiele sponsoren, zoals bij het KLM Open golftoernooi. "Wat wordt geschetst als het meest duurzame sportevenement van Nederland", zegt Sprenger.

Golf Federatie verrast

De Nederlandse Golf Federatie was verrast door de komst van de activisten. Vorige week zaterdag hebben ze namelijk nog met hen rond de tafel gezeten. "Ze hadden al aangekondigd ons te volgen. Maar wij hadden niet verwacht dat ze bij een workshop die juist over duurzaamheid gaat, voor de deur zouden gaan zitten", vertelt Jan van Merwijk, algemeen directeur sport van de Nederlandse Golf Federatie.

Volgens de Van Merwijk verschillen de Golf Federatie en XR van mening wat betreft het tempo waarin dingen moeten gebeuren. "Zij willen nu stoppen en nu alles veranderen. Wij zitten in een iets ander tempo. In onze beleving kunnen een aantal dingen niet per direct gestopt worden."

Daarbij vult Van Merwijk aan dat ze eigenlijk meer aan duurzaamheid doen, dan dat ze er over vertellen. "Er gebeuren juist goede dingen, maar we constateren dat de buitenwereld dat te weinig beseft en hoort. Daar moeten we aan werken."