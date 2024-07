Vloggende chauffeur Martijn slaat nieuwe weg in en start eigen transportbedrijf

Dit alles is ook te zien op het kanaal van de vloggende vrachtwagenchauffeur. "De trekker wordt van binnen en van buiten onder handen genomen. Misschien wordt het wel de mooiste truck van Nederland", glimlacht Martijn. Mocht je de nieuwe wagen willen zien, dan kan dat eind volgende maand op het vrachtwagenfestival in Assen, maar de kans is ook groot dat je het in de weken daarna ziet op de wegen in West-Friesland.