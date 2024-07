Twintig maanden cel na steekpartij Lopes Diaslaan in Hilversum

Op 27 januari ontstaat op klaarlichte dag een steekpartij op de Lopes Diaslaan in Hilversum. Twee mannen raken daarbij gewond. Eén van hen wordt in het gezicht gestoken en de ander in zijn zij. De verdachte in de zaak is een 39-jarige man uit Hilversum, die is geboren in Syrië.

Wanneer één van de slachtoffers de man begroet maakt hij een beledigende opmerking over zijn moeder, zo luidt de verklaring van het slachtoffer. Het slachtoffer biedt hem een sigaret aan om tot rust te komen, waarna hij een duw krijgt.

Dit mondt uit in een vechtpartij, waarbij het slachtoffer in zijn wang wordt gestoken. Ondertussen schieten twee mannen te hulp, waaronder de neef van het slachtoffer. Hij wordt tijdens de worsteling in zijn linkerzij gestoken. Ook de kinderen van één van de slachtoffers zijn getuigen van de steekpartij.

24 maanden cel

Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook zou hij een vordering van zo'n 15.000 euro aan de slachtoffers moeten betalen.

Hoewel de man wordt vrijgesproken van poging tot doodslag, wordt hij wel veroordeeld tot zware mishandeling en een poging tot zware mishandeling. Hij krijgt van de rechter een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan vier voorwaardelijk. "Verdachte neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen en heeft geen openheid van zaken gegeven. De rechtbank rekent dit alles de verdachte zwaar aan", zo schrijft de rechtbank in de uitspraak.

Verder moet de man de geëiste vorderingen van in totaal 15.000 euro grotendeels betalen en moet hij onder behandeling bij De Waag, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Ook wordt er een contactverbod met de slachtoffers opgelegd.