Lianne (23) moet vriend door wereldwijde storing nóg langer missen: "Net gejankt"

Met haar koffer naast zich zit Lianne tegen de glazen wand van vertrekhal twee, bij te komen van het slechte nieuws. Haar gezicht is een klein beetje rood, waardoor ze ook liever niet op de foto wil. Ze verontschuldigt zich dat ze nog 'een beetje snotterig' is. "Ik heb net lekker gejankt", vertelt ze.

Lianne's vlucht naar de Amerikaanse luchthaven Seattle is geannuleerd. Daarbovenop heeft ze net telefonisch te horen gekregen dat alle andere vluchten deze week al volledig zijn volgeboekt. Dat hakt er diep in. Ze zou namelijk voor vijf weken naar haar vriend Kai gaan, die ze al zes maanden niet heeft gezien. "Nu moet ik hem zo wakker bellen dat ik niet kom."

Streep door samen verjaardag vieren

Wel heeft Lianne een vlucht voor maandag kunnen boeken. "Na zes maanden zouden drie extra dagen niet zoveel uit moeten maken, maar nee, dat was wel even janken." Morgen is Lianne jarig, maar haar 24ste kan ze nu niet met haar vriend vieren. "Dat is pijnlijk."

Toch probeert ze - zo goed en zo kwaad als het gaat - positief te blijven. "Ik kom maandag weer en dan hoop ik dat het allemaal gefixt is. Maar ik ben wel nog een beetje sip hoor. Lekker de verjaardag vieren met mijn moeder dan maar." Ze begint door de tranen heen te lachen.