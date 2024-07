700 nieuwe bomen na storm Poly: "Laat ons nu alsjeblieft een jaar of tien met rust"

Boombeheerder Ton Zuidervaart van de gemeente Beverwijk is blij dat er geplant kan worden. De storm en de gevolgen daarvan komen nog regelmatig ter sprake op zijn werkplek. Storm Poly, die begin juli 2023 over het land raasde, blies in Beverwijk ruim 1100 bomen om. "De crisis was zo ernstig dat er nog vaak aan gerefereerd wordt. We zeggen dan tegen elkaar: Weet je nog toen, met Poly?"