GroenLinks en PvdA: niet één lijst, wel samen in één fractie na verkiezingen

Door de handen ineen te slaan kunnen GroenLinks en PvdA hun krachten bundelen 'voor een groen Amsterdam met gelijke kansen voor iedereen'. Zo laat Marjolein Moorman (PvdA) weten dat de partijen al heel lang nauw samen in Amsterdam werken en samen veel hebben bereikt. "De leden hebben een duidelijke keuze gemaakt door te stemmen voor een gezamenlijke toekomst, waarin we ons sterk blijven maken voor het sociale en groene karakter van Amsterdam."

Rutger Groot Wassink (GroenLinks) is blij om te zien dat zoveel Amsterdamse leden van zich hebben laten horen en de handen nu ineen geslagen gaan worden. "Samen met de PvdA staan we voor een sterk, inhoudelijk verhaal waarin onze sociaaldemocratische en eco-socialistische waarden elkaar versterken."

In september zal stemming worden gebracht tijdens het zogenaamde ledenreferendum. Hierdoor kan het besluit officieel vastgesteld worden. De leden kunnen in het referendum voor of tegen het meest gewenste scenario (twee programma's met een stembusakkoord, twee lijsten, één fractie in 2026) stemmen.