Gemeente Oostzaan tegen plaatsing windturbines gemeentegrens Noorder IJplas

De oproep is een reactie op het grotere windmolenplan van de gemeente Amsterdam, waarin vijf locaties aangewezen zijn voor de bouw van vier tot acht turbines. Bijna al die locaties grenzen echter aan buurgemeenten, waaronder Oostzaan. Die gemeente wil de turbines dan ook niet langs die grens hebben, tenzij dat nodig is om aan de woningbouwopgave te voldoen.

Oostzaan vindt van die vijf locaties alleen het Amsterdamse havengebied geschikt voor windturbines.

Protest

De oproep is een duit in het zakje van de discussie over de windmolens in de Noorder IJplas die al jaren loopt. Met name omwonenden protesteerden tegen de plannen, die onderdeel zijn van het grotere windenergieplan. Vorig jaar november blokkeerde de provincie Noord-Holland de komst van drie windmolens in de Noorder IJplas – tot vreugde van de demonstranten en tot teleurstelling van duurzaamheidswethouder Zita Pels. Een bezwaar tegen het besluit van de provincie loopt nog.

De brief van Oostzaan aan Amsterdam is op X geplaatst door wethouder Stijn Nijssen (VVD), die net een paar weken geleden de Amsterdamse gemeenteraad verliet. In Oostzaan is hij verantwoordelijk voor woningbouw, verkeer en de openbare ruimte.