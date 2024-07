Blind en doof hondje Marlowe na dagen zoeken dood gevonden in sloot

Eigenaar Maria sliep in de nacht van zondag op maandag zelfs in haar auto op de parkeerplaats, in de hoop dat hij daar die nacht weer zou komen aansjokken. Tot haar teleurstelling was dat niet het geval, en ook de dagen erna gaf de 17-jarige Marlowe geen teken van leven.

Daarop werd er flink opgeschaald: er werden flyers gedrukt met het verzoek om naar de reu uit te kijken, en de Dierenambulance en Dogsearch zochten mee. Speurhonden kamden de omgeving uit en een duiker ging het water in bij de brug waar Marlowe voor het laatste was gezien.

Gevonden door Franse toerist

Gisteren zag een Franse toerist Marlowe in het water liggen. "Hij had de flyer gezien, en belde ons om te vertellen dat hij een hondje in het water zag liggen dat op hem leek", vertelt Marianne Dalhuijsen van Dogsearch.

Marlowe werd gevonden op een plek waar nog niet was gezocht. En dat had Miriam van de Stichting Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland wel verwacht, omdat ze erachterkwam dat er bootjes varen en daardoor stroming ontstaat.

"Als het beestje te water is geraakt en is verdronken, is het zoekterrein dus een stuk groter dan we eerst dachten", vertelde ze begin deze week al aan NH.