IJsbaan Haarlem midden in de zomer al bezig met het nieuwe schaatsseizoen

Toekomstbestendig betekent voor de ijsbaan vooral weerstand bieden aan het weer. De gemiddelde temperatuur ligt in de winter steeds hoger, maar de wind is de grootste uitdaging voor de ijsmeesters. “Dat is de grote spelbreker”, zegt Kleefman. “Die werkt als een föhn op het ijs. Daardoor kost het veel energie om het ijs in goede staat te houden.”

Nieuwe overkapping

De oplossing ligt voor de hand: voorkomen dat de wind het ijs bereikt. Dat doet de ijsbaan nu door de overkapping over het middenterrein te verlengen. “We trekken het doek helemaal door, van de noord- naar de zuidzijde. Zat er tot voor kort nog ruimte tussen het reguliere dak en het doek over het middenterrein, in het nieuwe seizoen is dat helemaal weg. De baan wordt praktisch windstil.”