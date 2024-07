Zomervakantie: dit kun je de komende weken doen in West-Friesland

Als je in West-Friesland woont, ben je gewend aan de gebouwen en architectuur in de dorpen en steden. Toch weten we niet altijd welke functies deze panden hebben gehad. Daarom kun je wellicht een tour in eigen stad doen, zoals in Enkhuizen, Hoorn en Medemblik wordt aangeboden. Zo kun je meer leren en ontdekken over wat er vroeger gebeurde in West-Friesland, en welke rol jouw woonplaats gespeeld heeft in de afgelopen eeuwen.