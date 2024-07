112-blog | Tiener opgepakt voor overval op Alkmaarse boekenwinkel • auto in sloot langs A7

29 minuten geleden

De strafzaak rond de brandstichting in een woning aan de Koninginneweg in Hilversum heeft opnieuw vertraging opgelopen. Vandaag zou de zaak in de rechtbank van Lelystad inhoudelijk besproken worden. Maar omdat er nog getuigen gehoord moeten worden en de verdediging een aantal onderzoekswensen heeft, is de inhoudelijke behandeling opgeschoven. In de tussentijd blijft verdachte Mark B. vastzitten.

