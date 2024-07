112-blog | Man mishandeld en neergestoken in Haarlem • auto in sloot langs A7

20.12 uur

Een 51-jarige man is aan de Merenslaan in Haarlem mishandeld en neergestoken. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie doet op dit moment onderzoek naar het incident. Ook laat de politie weten op zoek te zijn naar getuigen. Er is nog niemand opgepakt.