Bezoekers Blaricumse kermis moeten zich tijdens feest ook op social media gedragen

Het cameratoezicht, waar vorig jaar voor het eerst mee gewerkt is, keert terug. Volgens De Reijke hebben de camera’s het gewenste effect gehad. Het veiligheidsgevoel was beter en zorgde ervoor dat er snel op ongeregeldheden gereageerd kon worden. “De camera's hadden ook een afschrikwekkende werking. De politie ziet een duidelijke vermindering in incidenten tussen 2022 en 2023”, is te lezen in haar brief aan de gemeenteraad.

Wildplassen

En dan is er nog de combinatie van beveiliging, handhavers en politie die ervoor moeten zorgen dat de Blaricumse kermis goed verloopt. De horecabedrijven zijn verantwoordelijk voor de beveiliging in en rond hun eigen zaken. De boa's zorgen voor gemeentelijk toezicht en handhaving. Zij zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheden en 'kleine' overtredingen zoals De Reijke dat omschrijft. Denk daarbij aan wildplassen en geluidsoverlast.

"De politie is gezien het risico op verstoringen van de openbare orde in beperkte mate aanwezig, want zij zijn geen evenementenbeveiligers. Wel staat de politie in voldoende mate stand-by in het geval van calamiteiten", meldt de burgemeester tot slot.