Vier eeuwen geleden: de Amsterdamse Nieuwmarkt door de ogen van Bartholomeus van der Helst

In 1666 maakte Van der Helst een schilderij van de Nieuwmarkt vanuit zijn woonhuis. Op de voorgrond rechts zien we een oude vrouw met een kruiwagen vol groenten. Aan de linkerkant staat een groep kinderen bij een karkas van een varken dat op een ladder bevestigd is. In het midden zien we een doorkijkje op de Nieuwmarkt. Het Waaggebouw staat er.

Daarachter, aan het water van de Geldersekade, de masten van de vissersboten. Het waren er veel, want hier was de visafslag en werd de vis verhandeld. Het schilderij bevindt zich sinds 1764 in de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg.

