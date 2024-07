Vakantiegangers op Schiphol in onzekerheid over vlucht: "Misschien weer naar huis"

Hun vlucht zou om 14.00 uur vertrekken, maar door een computerstoring die vanochtend miljoenen computers platlegde, is dat nu hoogst onzeker. Ze vliegen met KLM, en die maatschappij liet vanochtend al weten dat de operatie grotendeels is gestaakt. Hoewel er nog wel vluchten lijken aan te komen, zijn de vertrekkende vluchten vrijwel allemaal vertraagd of geschrapt.

Toen ze vanochtend van huis gingen, leek alles nog 'oké' te zijn. "Maar terwijl wij onderweg waren veranderde dat in 'alles is geannuleerd'." Als hun vlucht wordt geschrapt, is dat flink balen. "Maar dan gaan we weer naar huis, het is overmacht. Je kunt er niets aan doen."

Informatie over storing van KLM

Bij de servicebalies van KLM liggen de systemen er ook uit. Er liggen A4'tjes met informatie over de storing, maar ook daarin staat niet veel waar Giel en Kara wijzer van worden. "Op dit moment kunnen we u niet helpen bij onze servicedesks. Onze excuses voor het ongemak. We leggen graag uit wat we doen om u te helpen, maar ook wat u zelf kunt doen."

