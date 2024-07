Brand in huis Wervershoof mogelijk aangestoken door bewoner, tot ongeloof van buurvrouw

De man die in het huis woont, is aangehouden door de politie. "Hij wordt verdacht van brandstichting, meer is er nog niet bekend. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd", aldus een politiewoordvoerder.

Buurvrouw Mariska Ruiter kan het niet geloven. "Het is een hele aardige man. Hij is ook gek op onze kinderen. Hij is ook heel trots op zijn woning, dus ik kan het mij gewoon niet voorstellen dat hij dit gedaan heeft."

Beelden te zien op videodeurbel

En daarnaast laat ze ook beelden van haar videodeurbel zien van gisteravond. De buurman belt aan om te waarschuwen voor de brand en zegt: 'Ze hebben mijn huis in de fik gestoken'. Daarna zie je Mariska naar buiten lopen, die schrikt als ze de brand ziet. 'M'n kinderen', roept ze, waarna ze snel naar binnen gaat om de kinderen te halen. Daarna vluchten ze met haar man hun huis uit.

"Daarna gebeurt er zoveel dat ik hem niet meer heb gesproken. Ik weet wel dat hij ook bij alle andere buren heeft aangebeld om ze te waarschuwen." Mariska vervolgt: "Ik hoop gewoon dat hij het ook niet gedaan heeft. Hij heeft wel bepaalde psychische stoornissen, maar ik kan gewoon niet geloven dat hij dit expres zou doen."

Bekijk hieronder de foto's van het politieonderzoek bij de woning.