Kinderoppas uit Schagen moet drie jaar de cel in wegens misbruik

De uitspraak staat gelijk aan wat het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden eiste.

De 25-jarige Julian F. uit Tuitjenhorn (gemeente Schagen) bood zichzelf jarenlang door het hele land aan als kinderoppas. Bij een van die oppasadressen vergreep hij zich aan een kind van 1 jaar. Onder de (via de chat) aanmoediging van Marco H. (39) uit Alkmaar misbruikte F. het kindje uit de gemeente Hollands Kroon. Van het misbruik maakte hij beelden die hij met H. deelde.

De politie vond tienduizenden kinderpornografische beelden bij F. thuis. Ook bij H. werd veel kinderporno gevonden. De Alkmaarder was al eerder veroordeeld wegens ontucht.

'Handelen heeft bijgedragen'

De Tuitjenhorner is volgens de rechter 'zeer berekenend te werk gegaan en nam zelf het initiatief'. "Hij heeft zich geen moment om het jonge slachtoffer bekommerd en was louter bezig met het bevredigen van zijn eigen seksuele driften."

Hoewel H. niet bij het daadwerkelijke misbruik van de dreumes was, is hij volgens de rechter wel 'behulpzaam geweest door verzoeken en suggesties te doen die F. aanspoorden'. "Zijn handelen heeft daarom bijgedragen aan de ontucht", aldus de rechtbank.

F. stond ook terecht voor misbruik van het 4-jarige broertje van het 1-jarige kind, en voor misbruik van zijn toen 11-jarige neefje. De rechter sprak hem vrij van die verdenkingen wegens gebrek aan bewijs. Wel is F. ook veroordeeld wegens ontucht met dieren, wat hij heeft bekend.

Zowel de verdachten als hun advocaten waren niet aanwezig bij de uitspraak.

De familie van het misbruikte oppaskindje laat weten tevreden te zijn dat F. en H. zijn veroordeeld. Wel hadden ze liever een langere gevangenisstraf gezien. "Zodat we zeker hadden geweten dat ze pas weer vrijkomen als onze kinderen volwassen zijn." Maar ze zijn blij dat de gegeven celstraf in combinatie met tbs met dwangverpleging is gegeven.

"Wij focussen nu op ons gezin en het bieden van de juiste nazorg voor onze kinderen en hopen dat iedereen onze privacy respecteert, zodat we dit in rust kunnen doen."