Zorgen bij buren van Coronel over woningbouwplan: "Dit is de omgekeerde wereld"

Met verbazing ziet deze groep Huizers dat belangstellenden al kunnen inschrijven op dit woningbouwplan, terwijl de Huizer politiek het licht hiervoor bij lange na nog niet op groen heeft gezet. Belangrijker nog: de ontwikkelaar maakt al wel stevig reclame voor dit woningbouwproject, maar heeft nog helemaal niet met de omwonenden gesproken, melden zij. Dat vinden ze zorgelijk.

De bewoners van het Huizer havengebied geven aan niet tegen woningbouw te zijn in hun directe omgeving, maar het plan dat de ontwikkelaar nu heeft gepresenteerd vinden zij niet passen bij de rest van de buurt. Zo staan er in de Oude Haven vooralsnog alleen rijtjeshuizen, terwijl op de plek van Coronel alleen appartementen moeten komen. Dat gaat gepaard met hoogbouw, wat leidt tot verlies van privacy, zo menen de bezorgde Huizers.

Voor gezinnen

Hun pleidooi is om dit straatbeeld ook even verderop op de IJsselmeerstraat intact te houden. Dat betekent geen appartementen, maar ook daar rijtjeshuizen, want dat matcht met de bestaande architectuur en past beter bij de leefbaarheid van de buurt, zo luidt de redenatie. "Het is een woonwijk voor gezinnen", liet Crystal Vreedeveld, woordvoerster van de omwonenden, donderdagavond in het gemeentehuis van Huizen weten.

Verder hebben zij nog zorgen over het parkeren. Bewoners hebben nu al aan het einde van de dag moeite met het vinden van een parkeerplek en die zoektocht wordt alleen maar lastiger als er straks dik tweehonderd appartementen bij zijn en al die bewoners ook op straat moeten parkeren. Vreedeveld zei tegen de gemeenteraad dat het parkeren inpandig moet worden opgelost.

Forse meerderheid

Om hun zorgen kracht bij te zetten, hebben de bewoners van het havengebied donderdag een petitie overhandigd aan woonwethouder Roland Boom. Vijftig handtekeningen staan op het document. Vreedeveld benadrukt dat dit toch een forse meerderheid is, want in de buurt staan maar 59 woningen. "Wij roepen de raad op om onze zorgen serieus te nemen", sprak de woordvoerster.

Doniger Urban Development probeert al jaren woningen te realiseren op de plek van Coronel, waaronder de kartbaan. Het idee is om daar 227 woningen te realiseren, terwijl het bedrijf zelf wil verhuizen naar een andere locatie in Huizen; aan de Kabelweg. Een derde van die nieuw te realiseren woningen is sociaal, een derde is middelduur en de overige 33 procent is vrije sector.

Volgens directeur ontwikkeling Astrid van den Berg kan dit project na goedkeuring van de gemeenteraad binnen een paar jaar zijn gerealiseerd, maar vooralsnog komt het plan niet verder dan de tekentafel. Zij sprak begin deze maand als inspreker bij de commissie haar ongenoegen uit over de gang van zaken bij de gemeente. Boom liet eerder in een brief aan de raad weten dat het plan 'nog niet past binnen de schaal en maat van Huizen'.