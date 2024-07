Haarlemse handhavers krijgen korte wapenstok om zichzelf te beschermen

De handhavers die ervoor in aanmerking komen, krijgen de korte wapenstok vanaf 1 augustus bij hun uitrusting. Ze zijn al getraind in de omgang met de stok. Na twee jaar volgt er een evaluatie.

Burgemeester Jos Wienen: "Het doel van het dragen van de korte wapenstok is ervoor te zorgen dat boa's zichzelf beter kunnen beschermen in gevaarlijke situaties."

Proef van ministerie

Het toevoegen van de wapenstok aan de standaarduitrusting is een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Burgemeesters kunnen in overleg met de politie en het openbaar ministerie het geweldsmiddel aanvragen voor de handhavers in hun gemeente.

Buitengewoon opsporingsambtenaren hebben normaal gesproken niet dezelfde bevoegdheden als de politie. Het gebruik van geweldsmiddelen, zoals handboeien, wapenstokken, pepperspray of zelfs vuurwapens is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan.

Agressie

Burgemeester Wienen pleit al langer voor betere uitrusting van de handhavers. Veel boa's krijgen in hun werk te maken met agressie. De gemeenteraad stak in 2020 nog een stokje voor de invoering van de korte wapenstok. De angst bestond dat het middel juist geweld zou uitlokken. Dat was opmerkelijk, omdat Zandvoort wel meedeed aan de proef. Zo kon het gebeuren dat dezelfde handhaver in Zandvoort een wapenstok droeg, maar dat in Haarlem niet mocht.

Vorig jaar ging de Haarlemse gemeenteraad alsnog akkoord met het invoeren van de wapenstok. Dat had vooral ook te maken met de toename van agressie tegen de boa's.