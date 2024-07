Quinty (26) werd geopereerd aan haar knie, twee weken later raakte ze verlamd

Hoewel FNS na migraine de tweede meest voorkomende reden is voor een neurologisch onderzoek, is het lastig voor huisartsen en neurologen om de ziekte te herkennen. Er is simpelweg weinig onderzoek naar gedaan en de ziekte heeft een breed scala aan symptomen.

Bij FNS is het belangrijk dat er een goede diagnose plaatsvindt en er zo snel mogelijk een behandeling wordt uitgevoerd. "Hoe langer je niks voelt, hoe meer je gaat vergeten."

Nadat Quinty van het kastje naar de muur werd gestuurd, is ze begonnen met trainen bij Neuro Move in Amsterdam met haar trainster Anna Westerveld. Bij deze trainingen probeert ze het zenuwstelsel weer te activeren. Quinty's doel is om weer te kunnen lopen en ze zet daarbij alles op alles om dit doel te bereiken.