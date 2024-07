Wereldwijde computerstoring treft ook Schiphol op piekdag

Een woordvoerder van Schiphol bevestigt tegenover NH dat de storing ook Schiphol treft. Hoe ernstig de gevolgen van de storing voor Schiphol zijn, is nog onbekend. "We zijn nu de impact in kaart aan het brengen", licht hij toe.

Reizigers op de luchthaven wordt via het omroepsysteem en borden op de hoogte gebracht dat de stroring mogelijk gevolgen heeft voor hun vlucht. Of er al vluchten zijn vertraagd of uitgevallen, kan de Schiphol-woordvoerder nog niet zeggen. Hij adviseert reizigers om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren naar mogelijke gevolgen.