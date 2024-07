Strafzaak brandstichting Koninginneweg loopt vertraging op

De brand aan de Koninginneweg in Hilversum breekt zaterdagavond 13 januari uit. Zeker twintig buurtbewoners worden geëvacueerd. Twee bewoners van de woning raken gewond. De schade is flink.

De politie gaat er al snel vanuit dat de brand is aangestoken. Eén van de bewoners wordt op verdenking van brandstichting opgepakt. Het gaat om de 41-jarige Mark B. Hij zou met een vlam en een spuitbus deodorant de brand hebben aangestoken.

Vrijdagochtend zou de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden, maar het loopt anders. Zo is het onderzoek nog niet afgerond en heeft de verdediging een aantal verdere verzoeken.

Extra getuigen

Zo moeten er in de strafzaak nog een aantal getuigen worden gehoord. Tijdens de zitting blijkt dat één van die getuigen, de ex-vriendin en huisgenoot van de verdachte, aanwezig is in de zittingszaal. Omdat het onderzoek nog loopt en de vrouw nog gehoord moet worden, is het volgens de advocaat van de verdachte en de rechtbank geen goed idee dat ze bij de zitting aanwezig is. Ze wordt gevraagd de zittingszaal te verlaat, wat bij de getuige niet in dank wordt afgenomen. "Ik ben van ver gekomen om deze zaak bij te wonen", zegt ze wanneer ze geïrriteerd de zaal verlaat.

Tijdens de zitting blijkt ook dat een andere getuige in deze zaak nog opgespoord moet worden. Waar deze man verblijft, is onduidelijk.

Toegang plaats delict

Verder heeft de advocaat van B. een 'ongebruikelijk' verzoek. Hij blijkt een externe deskundige in de arm te hebben genomen die een blik moet werpen op het verloop de brand. Voor het geval dat de expert de plaats delict zelf wil bekijken, vraagt de advocaat aan de rechter-commissaris om toegang tot de woning. Mocht de huisbaas daar zelf geen toestemming voor geven.

De rechtbank geeft echter aan dat ze hiervoor geen toestemming hoeven te geven. De advocaat moet via het OM en de politie toegang proberen te krijgen tot de woning, mocht dit überhaupt nodig zijn.

Langer vast

B. zit sinds de brand vast in voorlopige hechtenis. Hij vertelt aan de rechter dat het naar omstandigheden 'wel gaat.' Hij hoopt dat de inhoudelijke behandeling snel gaat beginnen. "Het vastzitten begint namelijk wel te irriteren."

Volgens de advocaat van B. moet deze hechtenis geschorst worden. Als reden hiervoor wijst hij naar getuigenissen die elkaar tegenspreken en niet overeenkomen met gevonden bewijsstukken. "In dit geval moet aan mijn cliënt het voordeel van de twijfel gegeven worden."

B. verklaart dat, wanneer hij op vrije voeten komt, hij kan intrekken bij een vriend of zelfs in een andere woning van zijn oude huisbaas kan wonen. De relatie met de huisbaas zou volgens hem namelijk weer hersteld zijn. B. werkte vóór de brand voor zijn huisbaas. Hij deed klusjes voor hem en had daarnaast een schoonmaakbaantje. Deze baantjes zou hij weer kunnen oppakken als hij vrij komt.

Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens en ook de rechtbank gaat hier uiteindelijk niet in mee. "Onder aan de streep zijn er voldoende ernstige bezwaren om u in voorlopige hechtenis te houden." De tegenstrijdigheden die zijn advocaat noemt doen daar volgens de rechter niets aan af.

Begin september staat de volgende zitting gepland.