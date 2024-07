'Kinderdroom' komt uit voor Sprengers en Haggerty met deelname aan Olympische Spelen

Sprengers stapt over een aantal dagen met een 'heel goed gevoel' de bus in richting Parijs. "De afgelopen zes weken hebben we keihard gewerkt om zo fit mogelijk te zijn. Samen met Bo van Wetering heb ik een mooie wisselwerking op de linkerhoek. We kunnen elkaar goed aansturen. Het belangrijkste is dat ik zo voel mogelijk ga genieten."

Tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen Zuid-Korea werd door de omroeper groots aangekondigd dat Oranje terugkeert met goud. Dat chauvinisme tempert Sprengers. "Je gaat naar een toernooi om een medaille mee te nemen. Het is niet vanzelfsprekend dat we dat gaan halen. We gaan er alles aan doen. Ik wil niet negatief zijn en kijken wanneer we er uitvliegen."

