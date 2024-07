Zaanstad beslist over Peperstraat en Beatrixtoren: sloop/nieuwbouw in plaats van renoveren

In het raadsvoorstel is te lezen dat uit onderzoek (pagina 7) is gebleken dat renoveren om te voldoen aan de huidige eisen 'ontzettend duur' is. Bovendien zou een verbouwing zo ingrijpend zijn 'dat dit niet leidt tot behoud van de architectonische waarde van het gebouw'. Wel aan de hoge cultuurhistorische waarde, maar daar ligt dus niet de prioriteit van het college. Dat ziet meer waarde in het toevoegen van woningen.

Gisteravond lagen er twee voorstellen om de Beatrixtoren toch nog te behouden. Die wekten weliswaar sympathie bij andere partijen – sommigen erkenden 'pijn' te voelen bij dat onderdeel van het plan – maar ze haalden het niet.

Buurtbewoners en erfgoedvereniging

Begin 2021 mengde vereniging Zaans Erfgoed zich in de discussie. De Beatrixtoren is volgens hen meer dan een mooi of lelijk object; het is van hoge cultuurhistorische waarde. Met hun standpunt steunden ze de bewoners, want volgens hen moet er gerenoveerd worden.

Het verdriet werd omgezet in actie. Bewoners gingen de straat op en lieten voor het gemeentehuis luid van zich horen.

