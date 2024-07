Ouderen van de Hilversumse Meent kunnen weer makkelijk de deur uit dankzij de MeentMobiel

De MeentMobiel moet ervoor zorgen dat de ouderen de deur uit kunnen zonder dat ze afhankelijk zijn van commerciële vervoerders. "Hierdoor kunnen ze weer makkelijker zelf dingen ondernemen, of deelnemen aan clubjes", legt René Rovers, coördinator van de MeentMobiel. De hoop is dan ook dat het gouden golfkarretje helpt tegen eenzaamheid. "Hierdoor kunnen ze weer sneller in contact kunnen komen met anderen."

Van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen de ouderen telefonisch een afspraak maken voor een ritje in de Meent Mobiel. "Binnen een bereik van 2,5 kilometer kunnen ze dan gebracht en gehaald worden", vertelt Rovers. Doordeweeks, van 09.00 tot 16.00 (met een pauze tussen 12.00 en 13.00 uur), zal het karretje gaan rijden.