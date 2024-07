Rijtjeshuis volledig uitgebrand in Wervershoof, een persoon aangehouden

De rijtjeswoning is vanbinnen helemaal uitgebrand. Het grootste vuur is uit, "maar er zijn nog wel vlammen in de woning", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook is er een hoogwerker ingezet om het dak van de woning te blussen. De brand is inmiddels onder controle.

De politie en de brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. "Hierbij hebben we een persoon aangehouden op verdenking van brandstichting", aldus een woordvoerder van de politie. Het is niet duidelijk of het om de bewoner gaat.

De bewoners konden hun huis op tijd verlaten, en ook de huizen van de buren zijn ontruimd. Niemand raakte gewond.