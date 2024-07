Arena draait volledig op superbatterijen met wind- en zonne-energie tijdens Ajax-Heerenveen

De liften, stadionlampen, biertaps en verlichting in de spelerstunnel: alles zal tijdens de wedstrijd Ajax-Heerenveen worden aangedreven door groene stroom. Die stroom ligt opgeslagen in twee 'superbatterijen' van in totaal 8.6 Megawattuur: daarmee kun je volgens de Arena 1,7 miljoen telefoons opladen of 20.000 huishoudens van stroom voorzien.

Reserve-opslag

Dat dit nu mogelijk is, komt door de komst van een tweede megabatterij. De Arena had er al een sinds 2018, bestaande uit tweedehands batterijen uit elektrische voertuigen. Hij diende tot nu toe als noodstroom bij wedstrijden en concerten. Deze accu wordt ook gebruikt als opslagplaats voor stroom als het landelijke net te vol is.

Sinds een paar weken heeft de Arena er dus een tweede batterij bij, waardoor nu genoeg groene stroom kan worden opgeslagen voor een voetbalwedstrijd. De ambitie van de ArenA is om meerdere evenementen op deze manier van groene stroom te voorzien.

Het project wordt onder andere mogelijk gemaakt door de Europese Unie.