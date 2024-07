Mysterie in de Ringvaart: veel dode vissen gemeld, maar waterkwaliteit dik in orde

Gisteren meldde het hoogheemraadschap dat er de afgelopen dagen veel dode vissen in het water van de Ringvaart zijn aangetroffen. Hoeveel dat er precies waren kan woordvoerder Marlies Goldenberg van Hoogheemraadschap Rijnland niet zeggen. Vooral aan de noord- en oostkant van de vaart, ter hoogte van Lijnden, Badhoevedorp, Amsterdam en Aalsmeer zijn er veel aangetroffen.

"We hebben dinsdag aan Meerlanden gevraagd om de dode vissen uit het water te halen om de volksgezondheid te beschermen", laat een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer weten.

Zuurstoftekort, ziekte of vervuiling?

Ongeveer tegelijkertijd nam het hoogheemraadschap monsters af om te onderzoeken waardoor de vissterfte wordt veroorzaakt. "Mogelijk is er sprake van een zuurstoftekort, een ziekte of een vervuiling", zo schreef de waterbeheerder. Die monsters zijn inmiddels terug uit het lab, en wat blijkt: er zijn geen bijzonderheden gevonden.

Het hoogheemraadschap houdt de optie open dat het zuurstofgehalte van het water in de Ringvaart te laag is geweest, en de vissen daardoor zijn gestikt. Maar dat is in de metingen niet te zien. De pH-waarde en het zuurstofgehalte zijn normaal.