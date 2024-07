Halsema beëdigd voor tweede termijn: "Stad van mensen met een grote bek en een hart van goud"

"Toen ik zes jaar geleden begon aan dit ambt dacht ik dat ik alles wist… Maar ik had geen idee welke geweldige mensen ik zou ontmoeten", begint Halsema haar toespraak na de beëdiging. In haar speech bedankt de burgemeester de medewerkers van de gemeente, de hulpdiensten en haar familie.

Ook heeft de burgemeester nog wat woorden voor de Amsterdammers. "De afgelopen jaren heb ik duizenden Amsterdammers ontmoet. Luidruchtige, stille, brutale, verlegen, gedreven, creatieve, ondernemende, zorgzame, eigenzinnige Amsterdammers. Onze stad barst van de mensen met een grote bek en een hart van goud. Zoals de mevrouw die mij tijdens een bewonersbijeenkomst uitschold voor hoerenmadam en daarna alleraardigste briefjes stuurde. Ik ga ervan uit de komende jaren nog veel van dit soort briefjes te krijgen."

'Een stad waar wij van houden'

Halsema zei dat de inwoners van de stad echt weten wat Amsterdam is. "Een stad waar wij, Amsterdammers, van houden. Soms op het irritante, of zelfs arrogante af. Maar de echte reden waarom we zo trots zijn, ligt niet alleen in de schoonheid van gebouwen, de rijkdom van onze kunst en cultuur of de kampioenschappen van Ajax. Onze trots zit in de tegenslagen die we hebben overwonnen, in de veerkracht die de stad elke keer laat zien."