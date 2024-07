Vuurwerk bij finale Honkbalweek Haarlem: niet iedereen blij

Hij zegt dat er wel bij de organisatie is aangedrongen om de buren te informeren over de plannen. Dat is dus ook gebeurd, maar pas woensdagmiddag. De organisatie van de Honkbalweek laat desgevraagd weten de zorgen van boer Wouter te begrijpen. "We proberen goed te communiceren", zegt hij. "En het vuurwerk duurt ook maar kort." Volgens de woordvoerder is er nog niet gesproken met boerderij Sinneveld.

'Beetje makkelijk gedacht'

Volgens de boer valt het vuurwerk niet meer tegen te houden. "Dat hoeft ook niet. Ik gun iedereen zijn feestje, maar het zou fijn zijn geweest als ze dit eerder hadden laten weten. Voor hen is het een paar minuten leuk, voor ons is het een hele dag werk. Het is een beetje makkelijk gedacht."

De boer hoopt wel dat de Honkbalweek een potje achter de hand heeft om zijn extra kosten te dekken. De woordvoerder van de Honkbalweek zegt dat hij 'niet via de pers onderhandelt over een schadevergoeding'.