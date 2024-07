Ajax-trainer over debacle tegen amateurs: "Aantal spelers hoorde vooraf dat ze weg moesten"

Valkanis werd op verzoek van John van 't Schip naar Amsterdam gehaald om zijn assistent te zijn. De twee werkten eerder al samen bij verschillende clubs en Valkanis kon naar eigen zeggen de kans niet laten schieten om naar Amsterdam te komen, zo laat hij weten aan ESPN.

Valkanis twee keer als hoofdtrainer

Hij begon samen met Van 't Schip toen de club op de 18e plaats stond in de Eredivisie, maar alleen hij maakte het dieptepunt tegen Hercules mee. Van 't Schip was op dat moment in Australië vanwege de bruiloft van zijn zoon en Valkanis nam de honneurs waar als hoofdtrainer.

De week waar de Australiër de touwtjes in handen had, begon met een gelijkspel tegen PEC Zwolle. Daarna had hij ook nog de leiding over het bekerduel tegen amateurclub Hercules, waarin Ajax met 3-2 werd uitgeschakeld. "Het kwam onverwachts en is onacceptabel bij Ajax. De klap kwam extra aan doordat we het in de maanden hiervoor zo goed hadden gedaan. De uitschakeling tegen Hercules had gevolgen voor de harmonie in het team."

Vertrekken

Volgens Valkanis speelde er rond het duel nog iets anders in de groep, wat niet met hem gedeeld was. "Een aantal spelers kreeg voor deze wedstrijd te horen dat zij in de winterstop op zoek moesten gaan naar een nieuwe club. Zij kregen dat te horen van bovenaf, maar achteraf had ik dat op dat moment ook graag geweten." Een van de spelers die het bericht te horen zou hebben gekregen was spits Georges Mikautadze.

De Australiër wil de bekeruitschakeling echter niet ophangen daaraan ophangen. "Zelfs ons B-team zou kwalitatief gezien moeten winnen van teams zoals Hercules, maar soms spelen er andere dingen mee. Als we dat hadden geweten, hadden we de situatie anders kunnen managen en spelers beter kunnen voorbereiden. Zo kijk ik ernaar, maar het is alsnog geen excuus voor de uitschakeling in de beker."

Na het seizoen was de periode bij Ajax voor Valkanis voorbij. Hij noemt het een lastige periode, maar is ook trots. "Het was een zware uitdaging bij een geweldige club. Er waren prachtige en lastige momenten, maar ik heb er veel van geleerd. Ik zou het zo weer doen." Valkanis gaat nu aan de slag als hoofdtrainer van het Turkse Adana Demirspor.