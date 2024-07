Teruglezen liveblog: computerstoring Schiphol zo goed als voorbij, 200 vluchten geannuleerd

16.46 uur

De computerstoring bij KLM is zo goed als opgelost. Toch vreest de luchtvaartmaatschappij voor meer geannuleerde vluchten, doordat de dienstregeling ernstig verstoord is. "Deze verstoringen werken naar verwachting vanavond en dit weekend door bij het weer opstarten van ons vliegschema. Hierdoor is het mogelijk dat we meer vluchten moeten annuleren om de operatie op orde te krijgen", meldt de luchtvaartmaatschappij.