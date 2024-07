Liveblog: Schiphol start systemen weer op, 185 vluchten geannuleerd

12.30 uur

KLM roept passagiers op niet naar Schiphol te komen als hun vlucht geannuleerd is of ernstige vertraging heeft door de wereldwijde computerstoring, meldt het ANP. Het vliegverkeer is op dit moment beperkt door de storing.

"Dit betekent dat klanten rekening moeten houden met vertragingen en annuleringen. We roepen passagiers op niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht niet vertrekt of ernstig vertraagd is. Wij realiseren ons dat dit voor groot ongemak zorgt bij onze klanten, zeker nu de zomervakantie net is begonnen. KLM werkt met man en macht aan het herstel van de operatie. Wij adviseren passagiers de website KLM.com of de KLM-app in de gaten te houden voor actuele informatie over hun vlucht", aldus een verklaring.