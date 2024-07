Liveblog | Groot deel KLM-toestellen blijft aan de grond vanwege storing

10.02 uur

Noordwest Ziekenhuisgroep, met hoofdlocaties in Alkmaar en Den Helder, heeft geen last van de computerstoring. De situatie wordt wel scherp in de gaten gehouden, want het kan zijn dat leveranciers of andere zorgaanbieders (andere ziekenhuizen) wél hinder ondervinden. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder, aldus een woordvoerder van NWZ.

Ook het Dijklander Ziekenhuis, met locaties in Hoorn en Purmerend, is niet getroffen door de storing, laat een woordvoerder weten. De locaties van het Spaarne Gasthuis, het Ziekenhuis Amstelland en het Amsterdam UMC en OLVG in Amsterdam ondervinden eveneens geen hinder.