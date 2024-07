112-blog | Jongen aangehouden voor bezit stroomstootwapen

08.14 uur

De politie heeft gisteren een jongen uit Amstelveen aangehouden voor het bezit van een stroomstootwapen. Zij kwamen hem op het spoor door een tip via Meld Misdaad Anoniem. Op foto's en video's was te zien dat de jongen zo'n verboden wapen had.

Daarop trok de politie naar zijn huis. De jongen is aangehouden en het stroomstootwapen is in beslag genomen.