Verdient Haarlem de titel sportgemeente van het jaar?

4. Maar is er dan ook een concreet resultaat van het Haarlemse sportbeleid aan te wijzen?

Jazeker. Naast de titel sportgemeente van het jaar is Haarlem ook genomineerd voor beste initiatief op sport– en beweegbeleid. Dit is vanwege het Freerunparcours in het Nelson Mandelapark. Deze baan met blokken levert niet direct een bekende Haarlemse sporter op, maar zorgt er wel voor dat elke dag een horde Haarlemse kinderen zich fysiek uitleeft in het park, gratis en voor niets.



5. Goed voor de kinderen, maar pakken de Haarlemse sporters nog wel prijzen?

Dat valt wat tegen, als je het vergelijkt met vroegere tijden. Zeker als je teruggaat naar eind 19e eeuw. Haarlem was de bakermat van tal van sportverenigingen die landelijk faam en aanzien verwierven. Denk maar aan de HFC, één de oudste voetbalverenigingen van Nederland die inmiddels ‘Koninklijk’ is.

Sinds HFC Haarlem (die andere vermaarde voetbalclub) failliet is, heeft de stad geen club meer in het profvoetbal. In de sporten honkbal en basketbal waren Haarlemse verenigingen (Kinheim, Flamingo's) menigmaal de beste van Nederland, maar dat is de afgelopen jaren ook niet meer het geval.

6. Oké, dus wel een freerunbaan, maar geen topsporttalent meer?

Dat is te cynisch. De Haarlemse sportvereniging Kenamju brengt al vijftig jaar uitzonderlijk veel judosucces voort en houdt die reputatie hoog. De 16-jarige Megan Warners is het nieuwste aanstormende judotalent. Jesper de Jong (tennis), Bart Lambriex (zeilen), Floor Slooff (turnen) zijn enkele andere voorbeelden van succesvolle Haarlemse sporters van jonge leeftijd. En, wie weet is freerun op de volgende Spelen wel een Olympische sport.