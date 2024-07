Paralympisch roeister Esther van der Loos (55) uitgezwaaid door roeiclub

Corné is blij met Esthers deelname, anders had hij niet mee kunnen doen aan de Spelen. Hij is lovend: "Voor haar ongeluk (in 1999, red.) was ze heel fanatiek bezig met schaatsen, op een aanzienlijk niveau. Daarna heeft ze haar passie gevonden in het roeien en dat doet ze al jaren met volle overgave. Ze is een sportvrouw in hart en nieren."

En hoe zit het met de kansen? Kan je weer de boot instappen als 55-jarige en meedoen om de prijzen? Niet zomaar, maar Esther is nog bijzonder fit en merkte dat zij en Corné het niveau best aankunnen. "Ik denk dat van de tien ploegen er acht kans maken op een medaille. Dus ik denk dat het heel spannend gaat worden om de A-finale te halen. Dat is het doel en mochten we die halen gaan we uiteraard voor een medaille, maar ik weet het niet. Eerst maar eens die A-finale halen, haha."