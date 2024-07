Verzwegen heldendaad van Haarlemse militair Val Kokhuis ontrafeld

De logische vraag van Peter Visser is vervolgens hoe het kan dat Ben Bouman consequent wordt genoemd als enige Nederlandse 'Waal-oversteker' en over de deelname van zijn achteroom niets is terug te vinden.

Traumatische herinneringen

Van één van de kinderen van Kokhuis heeft hij tijdens het schrijven van zijn boek begrepen dat het mogelijk te traumatisch is geweest voor hun vader om herinneringen op te rakelen aan die septemberdagen in 1944. En er daarom nooit over heeft verteld.

Andere conclusie

Uit een publicatie in de Groene Baret, het blad van het Korps Commandotroepen, blijkt dat Bouman ervan op de hoogte is geweest dat ook Kokhuis de Waal is overgestoken. Maar daar heeft hij nooit ruchtbaarheid aan gegeven. Peter Visser: ''Mijn conclusie is dat Bouman misschien graag de enige Nederlandse Waal-oversteker wilde zijn.''

