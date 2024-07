PvdA Haarlem wil deel van Reinaldapark opofferen in strijd tegen woningnood

Op het bankje midden in het Reinaldapark in Haarlem-Oost zit een fietser even uit te rusten. Er rennen een paar joggers door het immense park. Aan de rand, tegen de Schipholweg aan, liggen voetbalvelden en tennis- en padelbanen. Op het terras van het pannenkoekenhuis is veel reuring van ouders met kinderen. In het plan dat de PvdA vanavond lanceert, zouden hier appartementencomplexen moeten verrijzen.

Het plan wordt pas in oktober besproken in de gemeenteraad. NH legt alvast vijf vragen voor aan raadslid Maarten Wiedemeijer: over het verdwijnen van groen en sportvelden, bebouwing op een oude vuilnisbelt, een verslaafdenopvang in de buurt en over de eeuwige auto-discussie.

Tekst gaat door na de foto.