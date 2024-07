Basisschool helpt minima: 313 kinderen krijgen voedselpakketten mee voor zomervakantie

Vijf middagen en avonden buffelden tientallen vrijwilligers zich in een slag in de rondte om de veertig verschillende producten over de 313 (!) tassen te verdelen: voor ieder kind één tas. De vrijwilligers pakten dit handig aan: eerst de ene klas, dan de volgende. Ze liepen elk met een ander product achter elkaar aan om deze in de tassen te stoppen, met de zwaarste artikelen onderop.

"Het was een komisch gezicht", vertelt José. "En heel gezellig: dat heen en weer geloop en gekakel. Zij zijn blij en wij zijn ook blij dat we hebben kunnen helpen."

Zeulen met de boodschappentassen

Toen diende de volgende uitdaging zich aan: de tassen - 21 kilogram per stuk - moesten naar de school worden vervoerd. De vrijwilligers tilden met moeite de tassen in hun auto's en reden naar de school. "Dat was niet te doen", vertelt Silvia Landsmeer, medewerker van de school. Daarom schoot de brandweer te hulp. Die stelde een brandweerwagen beschikbaar om een groot deel van de tassen op rolkarren te vervoeren. Eenmaal op school moesten deze tassen weer uitgeladen worden.

De medewerkers van de school hadden zich van tevoren niet gerealiseerd hoeveel organisatie nodig was om dit project goed uit te voeren, maar zijn blij dat ze het hebben gedaan. De afgelopen dagen konden de leerlingen en hun ouders de tassen ophalen. "Ze zijn heel enthousiast en blij met wat ze krijgen."

