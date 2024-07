Deze Hilversumse oase van rust krijgt langzaam maar zeker een facelift

De begraafplaats Gedenkt Te Sterven is een goed verborgen parel in het centrum van Hilversum. Maar toen het werd geopend in 1793 lag deze plek nog aan de rand van het dorp. Zulke buitenbegraafplaatsen zorgden voor minder stank en ziektes in het dorp en er waren zelf plekken voor de Hilversummers met een smalle beurs. Het was daarmee de derde buitenbegraafplaats in heel Nederland.

Maar uiteindelijk raakte de begraafplaats overvol en kwam er op de Bosdrift een gloednieuwe buitenbegraafplaats. In 1941 werd de laatste persoon hier bijgezet, waarna de historische begraafplaats in hoog tempo verloederde. Er zijn meerdere pogingen gedaan om de begraafplaats aan te harken, maar die mochten niet baten.

Facelift

In 1995 werd Gedenkt te Sterven een gemeentelijk monument, waarna de begraafplaats in handen kwam van Stichting De Hof, die de historische plek voor vijftig jaar in erfpacht heeft gekregen.

En dat laat de stichting zich geen twee keer zeggen. Zo krijgt de begraafplaats langzaam maar zeker een facelift. Op dit moment wordt er gewerkt aan de renovatie van één van de muren. Doordat er aan de andere kant van de muur nieuwbouw is geplaatst, was dit een uitgelezen mogelijkheid voor de stichting om ermee aan de slag te gaan. En het benodigde bedrag voor de stenen en metselwerk is bijna binnen.