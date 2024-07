Brain stapte 'opeens' uit het leven, nu willen zijn nabestaanden taboe op zelfdoding doorbreken

De nabestaanden werden compleet overrompeld door de daad van hun Brain. Moeder Jacqueline: "Zowel wij, Layla als partner en zijn twee beste vrienden hebben nooit zien aankomen dat het donker in zijn hoofd was en dat hij geen uitweg meer zag. Twee dagen ervoor hebben we nog gezellig koffie gedronken."

'Moet toch bespreekbaar worden?'

Layla vult aan: "Aan de ene kant voelt het alsof je gefaald hebt en dat doet ontzettend veel pijn. Het moet toch bespreekbaar worden en het moet toch gemakkelijker worden om hulp te zoeken, als je met zulke gedachten rondloopt? Ik hoop dan ook dat deze actie de mensen bereikt die het nodig hebben. Voorbeelden zoals Brain, die het niet meer zag zitten, daarvan zijn nog veel meer. Al wordt er door deze actie maar één iemand geholpen, dat is het het al waard om ons verhaal te doen."

Het beeld reist door heel Nederland en stond eerder onder meer in Amsterdam en Zaandam. Ook toen bezochten Jacqueline en haar man John het beeld. "Het voelt hetzelfde als dat je in een kerk een kaarsje aansteekt. Je voelt toch de drang om naar deze plek te komen. Dat kijk in naar de foto's van al die jonge mensen en dan denk ik: 'hoe kan dit?' Het is heel heftig."