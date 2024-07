Ombudsman: Gemeente moet meer doen met klachten bij overlast evenementen

De Ombudsman merkt op dat de gemeente op een aantal punten tekortschiet. Want hoewel de organisatie van het evenement zelf verantwoordelijk is voor de communicatie, vindt de Ombudsman dat de gemeente in het vervolg moet controleren of dit ook gebeurt, de informatie klopt én duidelijk is.

Bovendien moet de gemeente ook duidelijker zijn waarom ze bepaalde keuzes maakt. Dit is volgens de Ombudsman in het belang van zowel omwonenden als organisatoren. "Beiden zijn erbij gebaat dat er ruim voor de geplande datum van een evenement duidelijkheid is over de vergunning en de daarin opgenomen voorwaarden." Een organisator weet dan wat van hem of haar wordt verwacht. En omwonenden weten bij wie ze kunnen aankloppen als de voorwaarden worden geschonden.

De gemeente moet er óók voor zorgen dat een besluit op tijd wordt genomen zodat dat buurtbewoners nog voldoende tijd hebben om in bezwaar te gaan. In het rapport staat dat de gemeente er niet altijd voldoende voor zorgt dat beslissingen over evenementen op tijd plaatsvindt. Er wordt ook niet automatisch uitgelegd welke afwegingen er zijn gemaakt en op welke wijze hun belangen zijn meegenomen.

'Uw feedback wordt meegenomen'

En dat is niet het enige. De ombudsman ziet ook dingen fout gaan bij de manier waarop klachten over evenementen worden afgehandeld. De gemeente legt vaak het beleid en de regels uit, benadrukt dat enige overlast niet is te voorkomen en dat er naar een balans wordt gezocht tussen evenementen en leefbaarheid. Ook krijgen bewoners vaak te horen dat hun feedback wordt meegenomen voor toekomstige verbeteringen.

Deze reactie wordt ervaren als 'standaard en onbevredigend.' Omwonenden ontvangen vrijwel nooit een terugkoppeling. Dit kan volgens de Ombudsman beter. "Klagen is immers ook een vorm van betrokkenheid."

Maar de gemeente heeft wel degelijk aandacht voor de manier waarop evenementen beter georganiseerd kunnen worden, vindt de Ombudsman. Want gebrek aan beleid is er niet. Het probleem zit 'm in de vertaling naar de praktijk. "Ik signaleer dat ook de gemeente Amsterdam, ondanks haar goede wil, aanloopt tegen bureaucratische rompslomp."